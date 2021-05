Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 12 de Maio

Albuquerque recebe dupla de árbitros de andebol nomeados para os Jogos Olímpicos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, na Quinta Vigia, pelas 10h30, a dupla de árbitros de andebol nomeados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, Ricardo Fonseca e Duarte Santos. Já, pelas 11h30, visita uma exploração agrícola ao Caminho do Caniço, no concelho de Santana.

Assinatura de protocolo de colaboração com clínicas

A ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF) e a Associação de Promoção da Madeira realizam a assinatura pública de um protocolo de colaboração com algumas clínicas da Região, tendo em vista a realização de testes à covid-19. Esta assinatura de protocolo, que terá a presença do presidente da direcção da ACIF-CCIM, Jorge Veiga França, e do presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, realiza-se, às 12h30, nas instalações da ACIF.

Entrega de projectos de arquitectura e especialidades a moradores das zonas altas

A entrega de projectos de arquitectura e especialidades a moradores das zonas altas do concelho, que poderão assim legalizar e qualificar as respetivas habitações, acontece, pelas 12 horas, no Gabinete Técnico das Zonas Altas da Câmara Municipal do Funchal, na freguesia de Santo António (junto à Farmácia e em frente à Igreja de Santo António). O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na iniciativa.

7.ª edição do Roteiro Geração Madeira na Ponta do Sol

A 7.ª edição do Roteiro Geração Madeira, iniciativa da deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, decorre, pelas 17 horas, no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol, com o tema 'Agricultura - agir local, pensar global'. A eurodeputada pretende recolher no terreno os contributos dos agricultores, tendo em conta a nova Estratégia do Prado ao Prato, o Pacto Ecológico Europeu e os desafios que a pandemia trouxe aos agricultores da RAM.

Plenário/manifestação dos oficiais de justiça

Os oficiais de justiça e demais funcionários em funções na Região Autónoma da Madeira estarão concentrados, entre as 10 e as 12h30 horas, junto à porta do Palácio da Justiça do Funchal, em plenário/manifestação.

José Prada nas celebrações do dia 12 de Maio

O vice-presidente José Prada, em representação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente, pelas 21 horas, nas celebrações religiosas que se assinalam nesta data, a cargo da Paróquia de Fátima / Salesianos.

Sessão plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente

A reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente acontece, pelas 15h30, na ALM.

José Manuel Rodrigues participa na Peregrinação a Fátima

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa hoje e a amanhã na Peregrinação Internacional a Fátima. As celebrações serão presididas pelo Ccrdeal madeirense D. José Tolentino de Mendonça, agraciado, em 2019, pelo parlamento madeirense com a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira. Devido à pandemia o Recinto de Oração está limitado a 7.500 peregrinos, onde serão obrigatórios o uso de máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos. A peregrinação tem como tema 'Louvai o Senhor, que levanta os Fracos'.

Conferências do Teatro - Madeira A/Z

A sessão das Conferências do Teatro - Madeira A/Z decorre em formato on-line, pelas 18 horas, em directo na página do Facebook do Teatro Baltazar Dias.

XXIX Festival Carlos Varela prossegue às 08 horas

O XXIX Festival Carlos Varela, promovido pela Escola Secundária Jaime Moniz, prossegue, às 08 horas, com 'O Moniz - Carlos Varela' a apresentar a curta 'CARGA D’ÁGUA', a partir de textos de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Osho, Mia Couto e texto original de Alzira Mendes.

'O homem-pássaro', da autoria de José Campinho, é o nome do trabalho do Clube de Teatro da EBS do Porto Santo (EBS Dr. Francisco de Freitas Branco), apresentado logo de seguida, às 08h15. Para assinalar o centenário do primeiro voo entre Lisboa e a Madeira, em Março de 1921, o Clube de Teatro da Escola do Porto Santo propõe uma viagem ao imaginário da aviação, de Ícaro à passarola de Bartolomeu de Gusmão.

Às 08h30, em 'Enterrar os mortos e cuidar dos vivos!', o Clube de Teatro da EB23 do Estreito de Câmara de Lobos apresenta a recriação de uma figura histórica, o Marquês de Pombal, a partir da adaptação de um texto de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Para concluir os trabalhos, será também apresentado Entreato II com testemunhos de antigos membros dos grupos de teatro escolar da RAM.

As curtas serão disponibilizadas on-line a toda a comunidade educativa, através do canal do Youtube 'O MONIZ - Carlos Varela' e os links serão disponibilizados nas redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/moniz.carlosvarela), Instagram( https://www.instagram.com/o.moniz.carlos.varela/), Linkedln (https://www.linkedin.com/in/o-moniz-carlos-varela-19b8931b2/) e Twitter (https://twitter.com/o_moniz).