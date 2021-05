Marco Gonçalves quer recuperar o rumo perdido há 8 anos no Porto Moniz

“Há oito anos que o Porto Moniz se afunda numa total ausência de iniciativa e de investimento estruturante, capaz de gerar riqueza e emprego, num concelho que vive no mais puro assistencialismo e onde a preocupação social se resume à compra de consciências e votos, sem qualquer equidade e sem olhar a quem mais precisa” denunciou, hoje, o candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal do Porto Moniz.

Marco Gonçalves fez uma intervenção acentuando críticas a Emanuel Câmara e à “incompetência e a demagogia” de quem actualmente lidera o executivo fez mesmo questão de falar do medo que é rei neste concelho, “fazendo lembrar alguns dos piores regimes totalitários conhecidos e as razões pelas quais muitos dos nossos irmãos regressaram da Venezuela”.

“É tudo isto que precisamos de combater, retomando o rumo entretanto interrompido, o orgulho e a vontade de sermos protagonistas e agentes de transformação neste concelho, em prol do bem comum, do desenvolvimento, da qualidade de vida e da liberdade que faltam” vincou, neste contexto, o candidato, garantindo que a sua candidatura representa a mudança de paradigma que é cada vez mais desejada pelas gentes do Porto Moniz.

“Temos um projeto que exalta o orgulho no legado dos nossos antepassados, que assenta na competência e transparência, que visa cuidar dos que mais precisam e que quer promover o diálogo e as pontes com todos os parceiros capazes de ajudar a fomentar o progresso” explicou Marco Gonçalves, que, confiante, foi taxativo ao afirmar que é pelas gentes do Porto Moniz que se candidata, defendendo “Mais para o Porto Moniz”, o seu slogan de candidatura.