Ronaldo marca na vitória da Juventus e mantém esperança na Champions

Cristiano Ronaldo marcou hoje mais um golo, o primeiro, na vitória da Juventus sobre o já campeão Inter de Milão, por 3-2, num jogo em que o madeirense foi substituído antes dos 70 minutos, quando a equipa vencia por 2-1.

O internacional português assinou o primeiro golo na recarga de um penalti que tinha rematado para defesa do guarda-redes Handanovic, aos 24 minutos.

O Inter empatou também com um penalti por Lukaku, aos 34 minutos, tendo o herói da partida sido o colombiano Cuadrado, que marcou nos desocntos da primeira parte e repetiu a dose, desta feita de penalti a dois minutos dos 90. Antes, aos 83, o capitão Chiellini tinha feito um autogolo que empatava a partida e poderia deixar a Juventus praticamente fora da corrida à próxima edição da Champions League.

Ao cabo de 37 jornadas, a Juventus disputa uma vaga com o Nápoles e o AC Milan, estando com os mesmos pontos da equipa de Milão e mais dois que a equipa napolitana, mas com mais um jogo que os adversários (jogam amanhã). Fora destas contas, que é como quem diz, já com um lugar na Liga dos Campões, está a Atalanta, com 78 pontos, após vencer esta tarde.

A última jornada da Liga Italiana será decisiva para as aspirações da Juventus e de Cristiano Ronaldo que não terá memória de falhar uma edição da Champions desde que se mudou para Manchester, ainda um jovem sub-20.