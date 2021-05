Tome nota da agenda desta sexta-feira, 7 de Maio

10:00 - Secretário de Mar e Pescas visita Praça do Peixe

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita esta sexta-feira, a Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores, a partir das 10 horas. O governante irá prestar declarações à comunicação social às 11 horas, na Praça do Mercado dos Lavradores.

10:00 - Conferência de Imprensa CDS-PP

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira vai reunir com a Directora Regional do Mar, Mafalda Freitas, na Lota do Funchal. O líder parlamentar do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, irá prestar declarações, pelas 10h30.

11:00 - Conferência de Imprensa CMF - Festival Aleste 2021

Tem lugar, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a assinatura do protocolo entre a CMF e a organização do festival Aleste, que oficializa o apoio da CMF à realização de vários eventos ao longo do ano 2021, adaptados às circunstâncias sanitárias.

11:00 - Entrega de uma carrinha ao Projecto Renascer Nogueira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside à entrega formal de uma carrinha de nove lugares, ao Projecto Renascer Nogueira, na freguesia da Camacha. A cerimónia, que contará com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, tem lugar, pelas 11 horas, no exterior do Bairro da Nogueira, ao lado do Edifício do Projeto [email protected]

11:00 – Jornadas Locais do PSD na Calheta

No âmbito das Jornadas Locais que estão a ser realizadas no concelho da Calheta, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza, às 11 horas, uma visita ao Centro de Saúde do Arco da Calheta, onde será apresentado o projeto de reabilitação e beneficiação daquela infra-estrutura.

11:30 - Visita ao Instituto Munoz Trindade

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dando seguimento aos seus contactos presenciais com empresas madeirenses, visita o Instituto Oftalmológico Munoz Trindade, na Rua Conde Canavial, nº 13, no Funchal.

11:30 - Tomada de posse da Direcção do Colégio de Cirurgia Oral

A Direcção do Colégio de Cirurgia Oral tomará posse na Delegação da Madeira da Ordem dos Médicos Dentistas, na presença das Autoridades de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

11:30 – Protocolo Banco Alimentar

Realiza-se, às 11:30, no armazém do Banco Alimentar da Madeira, a assinatura dum protocolo de cooperação entre a Associação Mão Solidária (Banco Alimentar da Madeira) e a ASPFAM - Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos, da Madeira. O protocolo tem por fim estabelecer uma parceria de cooperação entre as entidades signatárias, que consiste na doação, pela ASPFAM, de excedentes hortícolas e frutícolas à Mão Solidária, que se compromete à respetiva redistribuição às Instituições que apoia.

14:00 - Sessão Plenária do Parlamento Jovem Regional

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove, pelas 14 horas, a Sessão Plenária do Projeto Parlamento Jovem Regional (XXI Edição), direcionada aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico, da Região Autónoma da Madeira, que terá lugar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Nesta sessão parlamentar será apresentada a proposta de recomendação aprovada em reunião de comissão e dedicada à temática ‘Segurança Social’.

16:00 - Adesão da Biblioteca Municipal da Calheta ao ‘Catálogo Colectivo de Bibliotecas da Madeira’

O secretário eegional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente esta sexta-feira, na Galeria Casa das Mudas, na Calheta, com Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, para a assinatura do protocolo de adesão da Biblioteca Municipal da Calheta ao ‘Catálogo Coletivo de Bibliotecas da Madeira’.

16:00 - Iniciativa CDU

A CDU realiza uma acção política para “dar voz” às populações das Zonas Altas do Concelho que reivindicam acessibilidades dignas, junto à Câmara Municipal do Funchal.

18:30 - Reunião da Comissão Política Regional do PS-Madeira

A Comissão Política Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se, esta sexta-feira, no Casino da Madeira. As declarações à comunicação social estão previstas para as 19 horas.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

19:00 - Exposição ‘Antes da dispersão’

A exposição ‘Antes da dispersão’ é a primeira de um projecto que visa partilhar com o vasto público os objectos artísticos reunidos ao longo da vida de artistas plásticos e que os acompanham e se conservam no espaço vivencial privado. A inauguração acontece, pelas 19 horas, na Galeria dos Prazeres, situada na vila dos Prazeres (Calheta).

19:00 - ‘Arts Online’

Será exibido mais um vídeo do ‘Arts Online’, pelas 19 horas, dedicado aos poetas madeirenses, para ver em todas as plataformas digitais da Secretaria Regional da Cultura concretamente no Facebook, Instagram e Youtube.

19:45 - ‘Música nos Museus’

Iniciativa ‘Música nos Museus’ prossegue, no Museu A Cidade do Açúcar, com os músicos Gabor Bolba, Lidiane Duailibi, Norberto Cruz e Duarte Salgado e ainda os Glitch Visual Artists.

19:45 - ‘Screenings Funchal’

O Screenings Funchal está de regresso aos cinemas NOS no Fórum Madeira. Pelas 19h45 será exibida a película ‘Caros Camaradas’.

DESPORTO

19:00 - Famalicão vs. Santa Clara

O Famalicão do madeirense Ivo Vieira, que está em 14.º lugar, com 31 pontos, recebe esta sexta-feira, o Santa Clara, na sétima posição, com 37, em jogo a contar para a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.