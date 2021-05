Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 11 de Maio

Albuquerque visita obras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, as obras de requalificação da estrada que liga à freguesia da Ilha.

Pedro Calado apresenta a iniciativa REACT-EU

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado apresenta a iniciativa REACT-EU, que visa mobilizar o investimento e antecipar o apoio financeiro para a recuperação pós covid-19. A conferência de imprensa tem lugar, pelas 16 horas, no Salão Nobre do Governo Regional.

Susana Prada inaugura 4.ª ilha ecológica em Câmara de Lobos

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, inaugura, pelas 12 horas, a 4.ª ilha ecológica no concelho de Câmara de Lobos, implantada no centro da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, junto ao Centro Cívico que resulta de um investimento de 66 mil euros.

Apresentação do 'Projecto Equilíbrio: As nossas árvores'

A conferência de imprensa de apresentação do 'Projecto Equilíbrio: As nossas árvores', da autoria de Rodrigo Camacho, acontece, pelas 11 horas, no Jardim Municipal do Funchal. Este projecto fará parte da programação da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027. O Presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na iniciativa.

Sessão plenária na ALM

A sessão plenária realiza-se, pelas 09 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude

A ALM recebe, pelas 15 horas, a 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude.

Nacional joga com o Benfica

O Nacional joga com o Benfica, em jogo a contar para a I Liga. A partida começa , pelas 18 horas, no Estádio da Madeira.

XXIX Festival Carlos Varela prossegue com Grupo de Teatro da APEL

O XXIX Festival Carlos Varela, promovido pela Escola Secundária Jaime Moniz prossegue com o Grupo de Teatro da APEL, que apresenta, às 08 horas, 'Sentir uma arte maior', texto original de Graça Garcês, que propõe a redefinição do conceito de arte em primeira pessoa. De seguida, o Núcleo de Teatro da EBS/PE da Calheta apresenta um trabalho original 'O teatro da Escola ComVida', onde, num programa televisivo, Dom Covid é entrevistado. Por volta das 08h30, será lançado 'Entreato I', com testemunhos de ex-membros dos diferentes grupos de teatro da RAM. O festival é on-line.