“Vamos dar a Santa Cruz uma nova esperança”

“A nossa importância depende da nossa capacidade de mobilizar, de trazer mais pessoas e de as integrar, de as acarinhar e de as fazer acreditar em nós e isto deve ser assumido com frontalidade.

O mesmo é dizer que sem mobilização não criaremos dinâmicas de vitória e é nisso que estamos apostados, neste momento e ainda mais, a partir de agora, sabendo passar a nossa mensagem, sendo todos mensageiros e, acima de tudo, falando a verdade que falta à Santa Cruz” disse, hoje, o candidato pela Coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal, Brício Araújo, que acredita ser possível e fundamental que Santa Cruz ganhe uma nova esperança e um novo caminho, rumo ao futuro.

Uma mensagem deixada, hoje, durante o Conselho Regional do PSD/M, ocasião em que fez questão de agradecer a confiança depositada na sua candidatura, confiança à qual corresponderá, sempre, com grande sentido de missão e de serviço ao Partido, numa postura que também reconhece a todos os que farão parte do seu projeto. “Apenas assim é que será possível servirmos a nossa terra, as nossas freguesias e o nosso concelho”, vincou.

Assumindo a grandeza do desafio a que se propõe com humildade, determinação, firmeza e confiança, Brício Araújo está convicto de que é possível mudar o estado das coisas neste concelho e reafirmou contar com todos no seu projeto, apelando a que todos, sem exceção, também acreditem e olhem para este desafio “como algo de bom a fazer pelas gentes de Santa Cruz, que merecem muito mais do que têm tido ao longo dos últimos anos”.