Agradecendo a confiança do Partido na sua recandidatura à Presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e confiante de que o PSD/M terá um bom resultado nas próximas Eleições Autárquicas, Pedro Coelho fez questão de afirmar, hoje, durante o Conselho Regional, que o futuro da Madeira depende do poder local e que, ao contrário de outros Partidos, o PSD/M tem as melhores pessoas, tem visão, tem estratégia e, acima de tudo, um plano de desenvolvimento concelhio para cada um dos Municípios.

“Acredito que vamos ter um bom resultado e é partindo da premissa de que o futuro da Madeira depende do poder local que vamos continuar a trabalhar com humildade, coesão e união”, disse, na ocasião, o candidato Social-democrata, numa oportunidade em que deixou claro “que sozinho não vai ao lado nenhum” e que é com a sua equipa que se propõe a trabalhar, neste último mandato, com o mesmo empenho e determinação para obter, pelo menos, o mesmo resultado de há quatro anos. Isto, vincou, na base de uma campanha focada nos projetos, com ideias claras e, não, na política de terra queimada.

Lembrando que o PSD/M “é o Partido do poder local, o Partido do bairro, do sítio, da freguesia e do concelho”, Pedro Coelho fez questão de vincar que o que a Madeira é hoje se deve ao trabalho de muita gente e de muitos autarcas, alguns, infelizmente, que já partiram. “Ao longo dos últimos 40 anos, os autarcas Social-democratas contribuíram e muito para o desenvolvimento social e económico da Região e é também por isso que o futuro da Madeira depende das escolhas que se fizerem para o poder local”, disse.

Pedro Coelho que admitiu, como prioridade, continuar o desenvolvimento do plano estratégico de desenvolvimento concelhio delineado em 2013, adaptado a um tempo novo, mas assente numa estratégia, visão, missão e metas bem definidas, acrescentando que “o propósito de um autarca é mais do que identificar os problemas, é encontrar as melhores soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas”.