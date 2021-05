Cânticos do Sporting no RG3 motivam abertura de inquérito

O Exército abriu um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram alguns recrutas do RG3, comandados por um graduado, a entoar um cântico do Sporting no decorrer de uma instrução.

A notícia está a ser avançada pela rádio Renascença, que, entre os esclarecimentos dados pelo Exército. “Foi instaurado um processo de averiguações para apurar as circunstâncias em que este episódio ocorreu”, refere aquele ramo das Forças Armadas.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, o vídeo em causa resulta de um momento de grande 'fair play' em que um sargento-chefe, que é benfiquista, colocou todos os elementos que pertencem ao curso de formação geral comum de praças (recrutas) a saudar o campeão Sporting com o famoso cântico 'Só eu sei porque não fico em casa'.

O vídeo tornou-se viral na Internet. O facto de surgir fora de contexto tem originado várias críticas.

Ao DIÁRIO, um militar deu conta de que naquele exacto momento os recrutas encontravam-se numa instrução de canto do hino nacional e como este sargento-chefe tem “uma forma diferente de ver as coisas decidiu fazer uma brincadeira”, tal como se sucede em todas as recrutas “de forma a deixar o pessoal mais à vontade e relaxar antes da instrução, para não estarem lá nervosos e com medo devido ao resto das instruções na recruta”.