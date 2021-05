Tome nota da agenda deste sábado, 8 de Maio

10:30 - Dia do Concelho de Machico

Assinala-se este sábado, dia 8 de Maio, o Dia do Concelho de Machico. Devido ao actual contexto de pandemia, a sessão solene decorrerá no Museu da Baleia da Madeira e contará apenas com os membros da Assembleia Municipal. As comemorações serão transmitidas em directo pelo canal naminhaterra.com a partir das 10 horas.

12:00 - Conferência de imprensa dos deputados do PS-M

Os deputados do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República promovem uma conferência de imprensa, este sábado, na sede do Partido, na rua da Alfândega. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Carlos Pereira.

12:30 - Apresentação do candidato da Iniciativa Liberal Machico

A Iniciativa Liberal Machico vai apresentar, este sábado, o seu candidato, à Assembleia Municipal, para as próximas Eleições Autárquicas 2021. A apresentação terá lugar, pelas 12:30, no Largo Milagres, em Machico.

16:30 - Iniciativa CDU

A CDU realizará este sábado, nas zonas altas do Funchal, mais concretamente no Sítio do Galeão, uma iniciativa política sobre desigualdades sociais e territoriais, com as conclusões previstas para as 16:30, onde deverá intervir a Deputada Municipal Herlanda Amado.

16:00 - Iniciativa JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, no âmbito das eleições autárquicas 2021, que terá lugar à entrada da Marina do Lugar de Baixo, pelas 16 horas. O deputado Paulo Freitas será o porta-voz desta acção.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

18:00 – Concerto do Quarteto de Cordas Atlântico

O Quarteto de Cordas Atlântico, constituído por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, interpretam obras de compositores de referência da história da composição musical, como Mozart, Jenkins, Morricone e Joplin. Um concerto para ouvir neste sábado, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

‘ROEZA!’

Este fim-de-semana, dias 8 e 9 de Maio, o Fractal – que passou de Festival Urbano a Associação Cultural – apresenta um novo evento: ‘ROEZA!’ Um convite para matar a fome da barriga e a fome por dias diferentes. Este evento que tem como ponto de partida e como protagonista a comida boa, a comida madeirense, e como cenário a belíssima Quinta da Saraiva em Câmara de Lobos.

DESPORTO

11:00 - Apresentação do Campeonato da Europa de Natação Adaptada

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside à Conferência de Imprensa para apresentação do Campeonato da Europa de Natação Adaptada (WPS European Open Swimming Championships Madeira 2020) irá realizar-se, este sábado, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

12: 00 - Aniversário do Andorinha

A cerimónia do 96. º aniversário do Clube de Futebol Andorinha de Santo António, decorrerá nas infra-estruturas daquela colectividade desportiva, pelas 12 horas, e contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional.

14:00 - Marítimo vs. Condeixa

Marírimo e Clube Condeixa/Intermarché acertam calendário este sábado. A partida em atraso da 4.ª jornada da Liga BPI em futebol feminino tem o pontapé de saída agendado para as 14 horas, no Complexo Desportivo do Marítimo.

17:00 - Madeira SAD vs. Boavista

A equipa masculina do Madeira Andebol SAD defronta, este sábado à tarde, no Pavilhão do Funchal, o Boavista, naquele que é também o único encontro a contar para os campeonatos nacionais a ter lugar na Região este fim-de-semana

18:00 - Entrega Prémios das provas de Ténis e Squash

A cerimónia de entrega de prémios dos Campeonatos Regionais de Ténis e Squash referentes à época de 2020 terá lugar este sábado, na Quinta Magnólia, com a presença de Pedro Calado, em representação do presidente do Governo Regional.

Campeonato Nacional de Equipas Jovens

Realiza-se este fim-de-semana (8 e 9 de Maio), o Campeonato Nacional de Equipas Jovens 2020/2021, evento a ter lugar no Pavilhão dos Desportos de Vila Real. O evento reúne um total de 62 equipas, entre as quais oito formações madeirenses, que lutarão pelos títulos nacionais, nas várias classes em competição.