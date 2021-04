Pode faltar água em São Martinho nesta quinta-feira

A Câmara Municipal do Funchal acabou de informae que, na próxima quinta-feira, dia 15 deAbril, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Caminho das Virtudes, na freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento, entre as 10 e as 16 horas.

Serão afectados o Caminho das Virtudes (desde a Rua das Virtudes ao Caminho de São Martinho), a Travessa das Virtudes, a Rua Sales Caldeira (do Caminho das Virtudes até ao número 60), o Beco das Virtudes e a Azinhaga das Virtudes.