A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã irá decorrer, entre as 09 e as 16 horas, uma intervenção na rede de distribuição de água da Calçada do Pico, na freguesia de São Pedro, afectando o abastecimento em vários arruamentos.

São eles: Calçada do Pico; Rua dos Arrifes; Beco do Salvador; Beco dos Arrifes; Travessa da Calçada do Pico; Rua do Castelo; Rua São João de Deus e Beco da Levada do Pico.