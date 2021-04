Intervenção urgente na rede de água motiva interrupção ao trânsito em São Martinho

Devido a uma rotura na rede de águas residuais e pluviais, no Caminho das Virtudes, a circulação rodoviária será interrompida na freguesia de São Martinho, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

As Águas do Funchal iniciaram obras urgentes de reparação nesse local, que terão "uma duração prevista de 10 dias".

Por esta razão, torna-se necessário condicionar o trânsito no troço compreendido entre o cruzamento com a Rua da Levada dos Barreiros e a Rua das Maravilhas, e interromper a circulação a veículos pesados no troço entre a Rua das Virtudes e a Rua das Maravilhas, até ao próximo dia 21 de Abril, explica a autarquia em nota de imprensa.

A CMF informa, igualmente, que as carreiras n.º 3, 13, 44, 48, 50 e 83 da Horários do Funchal, no sentido descendente, ao chegar ao cruzamento do Caminho das Virtudes com a Rua 4 de Abril e Rua das Virtudes, serão reencaminhadas para a Rua 4 de Abril, Caminho do Pilar e retomam o seu percurso a partir da Praça D. Francisco Santana (Hospital).

No sentido ascendente, deverão circular pela Rua Nova da Levada do Cavalo, Rua da Levada do Cavalo, Rua 4 de Abril e retomam o seu percurso a partir do cruzamento com o Caminho das Virtudes.

Na mesma nota a autarquia agradece ainda "a compreensão de todos" e solicita aos condutores "a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local".