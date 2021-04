Veja o vídeo 'D’Ká (se cria, se faz)!' com Juan Freitas & Friends

O vídeo de ontem, disponibilizado pelo projecto 'D’Ká (se cria, se faz)!', deu a conhecer ao público madeirense a carreira musical de Juan Freitas.

Ligado a esta área há 30 anos, o artista fez (e ainda faz) parte dos projectos musicais ZipCa, June 24, Summertime Blues Band, Utopia, Orquestra Juvenil, Alta Tensão, Kontraband, C’azoada, CoolfeelBand e Colchetes D’alfaiate.

Durante muito tempo foi também o responsável por muitas jam sessions no Warm Up Café e em outros espaços da Região.

A sua mais recente obra, intitulada 'Madeira Is Waiting For You', foi lançada em Junho do ano passado e contou com a produção de Ricardo Vasconcelos. O 'videoclip' ainda está por concretizar devido à falta de apoios. No entanto, a música está a ter um bom feedback por parte do público.

Para o concerto intimista do projecto 'D’Ká (se cria, se faz)!', Juan Freitas convidou dois músicos: Lee Jones na guitarra e voz e Sandra Dória na voz.

O projecto 'D’Ká (se cria, se faz)!' é promovido pela Gera – Produções de Eventos e conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

No total são oito vídeos, com a participação de 34 músicos, que apresentam as suas criações e falam do seu percurso e opções musicais. O projeto é apresentado aos fins-de-semana, a partir das 19 horas, nas plataformas digitais da Secretaria Regional, incluindo a Cultura Madeira em em https://cultura.madeira.gov.pt/.