Houve menos cabeças de gado abatidas em 2020, na Madeira. A pandemia, que levou à proibição dos arraiais, gerou quebra de 72.411 quilos de carne, em relação ao ano anterior.

O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica ainda que a isenção das taxas de abate decidida pelo Governo Regional poderá ascender a um esforço financeiro de 180 mil euros.

Outros temas em destaque

O primeiro comissário

Agostinho Freitas, lenda viva da TAP, comemora hoje 85 anos e recorda a longa travessia marítima para o Porto Santo, feita pelos passageiros, quando não havia ainda aeroporto na Madeira.

“Há sempre formas de censura mais ou menos declaradas”

O historiador José Eduardo Franco e a politóloga Teresa Ruel alertam, no 47.º aniversário da Revolução dos Cravos, que as conquistas da democracia “não são uma tarefa acabada”. Abril também é visto por três deputados nascidos depois de 1974.

Testes obrigam 100 farmacêuticos a fazer formação

Nem todas as farmácias estão em condições de avançar já com a testagem gratuita. Nem todas as farmácias estão habilitadas a realizar os testes já esta segunda-feira.

Câmara do Funchal avança com apoio extraordinário à cultura

Apoio de 475 mil euros visa melhorar as consequências da pandemia no sector.

Boas leituras!