Concurso de Vídeo FUNFEST recebe inscrições de 72 países e tem como padrinho Dinarte de Freitas

A 1.ª edição do Concurso Internacional de Vídeo FUNFEST, promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, tem como padrinho o actor Dinarte de Freitas e recebeu inscrições de 72 países.

A iniciativa é dirigida aos alunos do ensino secundário ou profissional de grau equivalente, residentes em Portugal ou no estrangeiro. No entanto, dado o elevado número de candidaturas e a grande procura por parte de alunos universitários, a organização do evento decidiu alargar o âmbito e atribuir uma menção honrosa também ao melhor filme universitário.

A submissão de trabalhos foi possível até 12 de Abril, sendo que durante o mês de Maio serão avaliados os trabalhos e posteriormente divulgados os resultados, com a exibição dos vídeos finalistas e entrega de prémios

A organização indica que o concurso recebeu um total de 541 candidaturas, distribuídas pelas seguintes categorias: 429 de universidades, 78 do ensino secundário e 34 de outros níveis de ensino.

Não foram registados como válidas algumas candidaturas, nos casos em que os trabalhos não foram realizados por alunos ou por o conteúdo dos vídeos ser inapropriado aos objetivos do concurso, entre outros fatores de exclusão expressos no regulamento.

No total, foram recebidas inscrições de 72 países distribuídos por 5 continentes. Nos países com mais de 10 candidaturas listam-se os Estados Unidos (69), India (43), Espanha (41), Reino Unido (35), Irão (33), Brasil (33), Itália (23), França (20), Alemanha (17), Rússia (16), China (16), Portugal (16), Turquia (15) e Canadá (10). Destaca-se, ainda, que a maioria dos vídeos recebidos do ensino secundário pertence à categoria de ficção (53), seguindo-se animação (14), documentário (7) e videoclip (4). Um dos filmes apresentados, de um aluno português, é protagonizado por duas actrizes conhecidas do grande ecrã: Custódia Gallego e Carla Chambel.

Coorganizado pelo Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Núcleo de Produção Audiovisual da Direção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação do Conservatório, este concurso pretende potenciar a aquisição de competências multifacetadas subjacentes à produção audiovisual, designadamente literárias, históricas, culturais, musicais, cénicas e linguísticas, promovendo a literacia da leitura, da informação, a digital e dos media, numa perspetiva entre pares, de jovens para jovens. Para além disso, pretende encorajar a produção de vídeos relacionados com temáticas regionais, nacionais, europeias e mundiais, como forma de sensibilizar a comunidade escolar para questões da atualidade, e a criação de instrumentos diversificados e de interesse juvenil, de promoção da cidadania, participação ativa e pensamento crítico. O FUNFEST conta com a parceria do programa EDUCAmedia, da Divisão das Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direção Regional de Educação.