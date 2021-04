Vídeo resume quebra no número de abates em 2020 na Madeira

Ao longo de 2020, o Centro de Abate da Madeira recebeu 5.612 cabeças de gado. Foram menos 72.411 quilos de carne em relação ao ano de 2019 e menos 372 cabeças de gado. O ligeiro declínio explica-se pela pandemia e a ausência de arraiais, um dos principais motivos de venda de carne bovina na Região.

Actualmente, existem cerca de 1.000 apresentantes de carne no Centro de Abate, mas nem todos aparecem com a mesma regularidade. Sete grandes produtores que operam no sector recorrem ao CARAM semanalmente, cerca de 30 são recorrentes, porque abatem gado uma vez por mês e outros mil aparecem uma vez por ano.

O Centro de Abate da Madeira foi inaugurado em Setembro de 2004 por Alberto João Jardim e custou cinco milhões de euros ao Governo Regional. Abriu portas ao... "turismo científico", disse o então líder do executivo À época da inauguração, a Madeira abatia anualmente cerca de 8.100 bovinos.

Actualmente, o CARAM está à responsabilidade de Duarte Sol, que explica os efeitos da pandemia... E fala na isenção das taxas de abate que poderá resultar num esforço financeiro de 180 mil euros.

