Paulo Freitas é o candidato do JPP na Ponta do Sol

O Juntos Pelo Povo apresentou hoje, dia 23 de Abril, o seu candidato à Câmara Municipal da Ponta do Sol, nas próximas eleições autárquicas. Paulo Freitas é natural do município e deu-se a conhecer aos eleitores na conhecida 'volta dos Canhas'

A Ponta do Sol não é apenas a Vila, é muito mais, a Ponta do Sol são os Canhas, a Madalena do Mar, o Lombo de São João, é o Pomar D. João, o Monte, as Terças, o Livramento, o Lugar de Baixo e toda a Lombada, e daqui temos a visão privilegiada de toda esta belíssima Terra.

O candidato diz que abraçou o projecto do Movimento Juntos pelo Povo com o objectivo de “mostrar que é possível fazer política de uma forma diferente”.

Uma política pautada pela "proximidade com a população e a vontade de resolver os problemas diários" é o que Paulo Freitas quer trazer para a sua "terra Natal".

Quando interpelado, inclusive pela própria população que o conhece, sobre o porquê de a escolha recair no JPP, responde: “Porque só Juntos, com coragem e determinação e, com o compromisso de muito trabalho, poderemos arregaçar as mangas e devolver a Ponta do Sol aos ponta-solenses”.

Paulo Freitas já foi responsável pelas cafetarias de uma grande cadeia de supermercados e depois agente imobiliário, profissão que exerce até ao momento. Identifica-se com o JPP por ter residido durante dez anos no concelho de Santa Cruz.