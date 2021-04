O JPP lançou um voto de congratulação pelos 40 anos da Associação Musical e Cultural Xarabanda, sublinhando que "a alma de madeirense, é um mundo de multivivências que ficam, de algum modo, plasmados nos usos e costumes, naquilo que vulgarmente designamos por cultura".

Por isso, escreve o partido: "Quarenta anos volvidos e com um palmarés deveras interessante no seu currículo, com apresentações em diversos palcos da Região, nacionais e no estrangeiro, com um notável trabalho de recolha da musicalidade popular, substituindo-se aos organismos públicos que deveriam zelar pelos diversos aspectos do património regional, o balanço possível de fazer está no imenso trabalho realizado até à data, com a edição de discos, revistas, divulgação nas redes sociais, com o objetivo último de divulgar a nossa cultura popular e preservar o rico património que, sem este trabalho da Xarabanda, corria o risco de desaparecer para sempre".

Depois de uma breve retrospectiva, lembrando que foi em 1981 que surgiu o agrupamento musical de intervenção cultural ´'os Algozes', fundado por João Viveiros, José Camacho, Rui Camacho, Eleutério Corte e Carlos Pereira, aos quais se juntaram mais tarde João Luís Aguiar, Joel Camacho, Ezequiel Pereira, Guida Batista, Fátima Vasconcelos, Rui Alas e Jorge Martins, o deputado Élvio Sousa, recorda mais: "Cerca de 10 anos depois era fundada, a 5 de Julho de 1990, a Associação Musical e Cultural Xarabanda. Os elementos que aderiram e assinaram a escritura da constituição, com a denominação de Associação Musical e Cultural Xarabanda, foram: João Manuel

Almeida Viveiros, José António Soares Camacho, Jorge Manuel Gouveia, Helena Maria da Silva Barbosa Camacho, Luís Alberto Gouveia Nunez, Mário André Nóbrega Rosado, Maria Isabel da Silva Gonçalves, Maria do Carmo Lemos Vieira Gouveia, Rui Alberto Camacho e Virgílio Nóbrega Caldeira".

Os objectivos, lembra o deputado, eram a investigação da cultura tradicional madeirense, o ensino dos cordofones regionais da tradição popular, acções de formação e sensibilização sobre a música popular e tradicional regional, assim como organizar e editar um cancioneiro da tradição oral madeirense.

O grupo parlamentar do JPP deu entrada, ontem, na Assembleia Legislativa da Madeira, do voto de congratulação pelo 40.º aniversário da Associação Musical e Cultural Xarabanda: "Relevando o importante contributo para a preservação e divulgação da nossa cultura popular e tradicional, na vertente etno-musical, aquilo que nos distingue e singulariza, instando os seus membros a continuarem o labor que tão bem têm realizado e que o seu exemplo seja 'semente' produtiva para projectos que resgatem as nossas tradições, a nossa cultura, da voragem do tempo", lê-se no comunicado do JPP.