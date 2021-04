'Arts Online' hoje na Ponta do Sol com a banda Live Brisk

A cantora Vânia Banganho e o pianista Sérgio Pão compõem a banda Live Brisk, o grupo que hoje, a partir das 19 horas, protagoniza o vídeo 'Arts Online', na Ponta do Sol, nas imediações do Cine Sol.

Live Brisk apresentará a cover 'A Nossa Vez' dos Calema, uma canção que, de acordo com a banda madeirense, transmite, "com mensagens de verdade, amor e esperança para o percurso que o futuro nos reserva”.

O 'Arts Online', projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, desenvolvido através da Direcção Regional da Cultura e que começou a 22 de Março a ser emitido em todas as plataformas digitais da referida secretaria, pode ser visto de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.

O Cine Sol foi construído no ano de 1933 pelo aristocrata António Marques Teixeira, que acompanhou pessoalmente os trabalhos de construção para dar corpo à sua imaginação. De uma arquitetura Art Déco, este cinema, localizado na pitoresca Vila da Ponta do Sol, é muito provavelmente a Sala de Cinema mais emblemática da Ilha e a única que se mantém preservada e na posse da família de António Marques Teixeira.

A banda Live Brisk é composta pelo pianista Sérgio Pão e a cantora Vânia Banganho. O projecto nasceu em 2016 com o propósito de entreter os residentes e visitantes da Ilha da Madeira, pelas diversas unidades hoteleiras. Em 2017, com a procura elevada por música de qualidade em diferentes formatos, começaram a surgir em trio, quarteto, quinteto e banda, trabalhando em diferentes espectáculos temáticos e alusivos às diferentes festividades. Desde então, Live Brisk criou o seu lugar no mundo de entretenimento musical da ilha, com arranjos diferentes de temas bem conhecidos e com a “sua essência fresca e energética”.

Em 2018, iniciaram o processo criativo do projeto, levando a temas originais, mas sempre mantendo o trabalho de entretenimento diário, 7 dias por semana, muitas vezes com mais de um concerto por dia.

Actualmente, devido à pandemia, Live Brisk dedica o seu tempo ao processo de Criação Musical, tendo lançado, nos últimos tempos, alguns temas originais.