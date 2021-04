62 concorrem a 20 vagas de programa de ocupação na Ponta do Sol

A Câmara da Ponta do Sol abriu as primeiras 20 vagas para o programa de Ocupação em Contexto de Trabalho nas áreas de jardinagem, limpeza urbana e serviços gerais, estando agora em fase de entrevista aos candidatos. De acordo com o gabinete de apoio à presidência, concorreram 62 pessoas.

Destas, apenas uma foi excluída "por falta de documentação".

O edil detalha, em comunicado, que 34 dos candidatos são do sexo feminino e 27 são do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 19 e os 64 anos.

O programa tem a duração de um ano, e os formandos são integrados e orientados pelos serviços do Município, tendo direito a uma bolsa mensal no valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais). No final, os formandos que completam o programa recebem um Certificado de Formação e uma bolsa de reintegração no valor de um IAS.

A autarquia sublinha que se trata de investimento municipal na ordem dos 210 mil euros e prevê, até ao final do ano, a ocupação de até 50 pessoas.

Na mesma nota, adianta ainda que as próximas vagas destinar-se-ão a jovens com licenciatura ou curso profissional.