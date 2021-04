JPP diz que Capela de São Paulo "é promessa de Albuquerque há mais de 25 anos"

"O estado de degradação a que chegou a Capela de São Paulo, no Funchal, é bem exemplificativo da apatia e desinteresse das entidades públicas responsáveis pelas questões do Património". A frase é de Élvio Sousa, do JPP, que em comunicado critica o Governo Regional em matéria de património.

No espirito comemorativo do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra anualmente a 18 de Abril com o objectivo de sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do Património, bem como para a necessidade da sua protecção e valorização, o JPP "vem novamente falar de uma promessa de Miguel Albuquerque ainda não cumprida".

A recuperação da secular Capela de São Paulo é uma promessa de Miguel Albuquerque que já tem mais de 25 anos. Em 1996 quando edil do Funchal garantiu a recuperação integral da capela e prometeu a sua reconstrução integral, garantiu que as pedras do imóvel haviam sido numeradas para posterior reconstrução respeitando as suas características arquitectónicas. A intervenção prometida pretendia resolver, de forma definitiva, a degradação que o tempo e as circunstâncias das obras vizinhas haviam provocado. Mas até à data nada, só promessas. Élvio Sousa, JPP

Entretanto recorda o deputado que, aquando da discussão do Orçamento para 2021, questionou o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, sobre a verba, já paga, de quase 160 mil euros gastos na recuperação da Capela de São Paulo: "Mas o senhor Secretário, como tem sido o seu apanágio, não respondeu e desconversou. Deste modo, pergunta-se ao Governo onde gastou esta verba pois, do ponto de vista da materialidade, não se vislumbra fisicamente nada".

Lembra Élvio Sousa que a pequena capela gótica que data de 1425, ou seja, dos primórdios do povoamento da ilha da Madeira, foi mandada construir por João Gonçalves Zarco, primeiro capitão donatário do arquipélago da Madeira, fica situada no final da rua da Carreira, paredes meias com o Paço Episcopal, o qual é proprietário de parte do imóvel. A parte correspondente ao primeiro hospital da Madeira pertence a um privado. Este último imóvel foi o que mais sofreu com as obras da cota 40 em 1996.

A capela é imóvel classificado desde 1940, como imóvel de interesse público do património cultural da Região Autónoma da Madeira e entre outras características, apresenta um tecto de alfarge mudéjar de início do século XVI e mantém ainda os elementos da construção dos finais do século XV.

Lembra também que a capela de São Paulo voltou a ser notícia em 2018, quando Paula Cabaço, na altura Secretária Regional do Turismo e Cultura, afirmou que contava realizar a obra de recuperação da capela em 2019 e 2020. Tanto no PIDDAR de 2019, como no de 2020 e de 2021 estão inscritas verbas para esse fim.