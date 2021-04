Paulo Neves lamenta “jogo do empurra” na questão dos médicos venezuelanos

Aquilo a que assistimos entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, do Ensino Superior e da Saúde quanto ao reconhecimento das habilitações literárias dos médicos luso-descendentes, particularmente regressados da Venezuela, é um verdadeiro jogo do empurra que não só espelha a falta de diálogo interno e de articulação que existe no Governo da República como justifica o atraso com que os dossiês são tratados no nosso país

A afirmação é do deputado Paulo Neves, numa audição ao Ministro do Ensino Superior, onde constatou que “o assunto continua sem avançar”.

Demora esta que, conforme sublinhou o deputado, “é inaceitável, injusta e prejudicial a ambas as partes, tanto mais quando se conhece a realidade portuguesa e a falta de recursos que caracteriza o SNS".

Paulo Neves que, apelando a que exista um entendimento urgente entre as várias áreas que se encontram envolvidas neste dossiê – Negócios Estrangeiros, Ensino Superior e Saúde – lembra que "é preciso empenho e decisão sobre o mesmo, sob pena destes profissionais desistirem de abraçar as suas carreiras em Portugal, depois da falta de consideração e respeito com que têm vindo a ser tratado"s.

Na ocasião, o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República, garantiu que o seu partido continuará a insistir nesta questão.