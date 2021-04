JPP congratula-se com aprovação do pagamento do IMI em cinco prestações

"Dando seguimento a uma proposta do JPP, o Governo Regional vai permitir o fracionamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em cinco prestações, sempre que o valor do mesmo ultrapasse os 100 euros".

É deste modo que o Juntos Pelo Povo vem hoje a público congratular-se com aprovação desta medida por parte do executivo regional, chamando a si a "paternidade" da proposta.

"Trata-se de uma medida com grande alcance social, pois a liquidação do IMI é sempre uma obrigação fiscal que afeta, significativamente, os parcos orçamentos familiares", sublinha Élvio Sousa em nota de imprensa.

O presidente do Grupo Parlamentar do JPP recorda que, "cerca de 30% da população da Região aufere rendimentos que os colocam em situação de elevado risco de pobreza", pelo que "em boa hora" a proposta do seu partido foi "acatada pela vice-presidência do Governo Regional que, com esta medida, poderá mitigar o impacto financeiro desta obrigação fiscal".