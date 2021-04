Rúben Micael diz, em carta aberta, que não é "candidato a nada"

O futebolista do Nacional Rúben Micael reagiu hoje no seu Facebook, através de uma carta aberta dirigida aos nacionalistas, a uma publicação do sócio António Domingos Abreu no Fórum do Nacional, na mesma rede social.

Na mesma, o futebolista madeirense começa por lamentar que o referido sócio "me tenha incluído nos seus escritos sem sequer procurar saber, por mim ou alguém meu conhecido, se o que lhe dizem é verdade".

"Não questiono a seriedade do senhor António Domingos Abreu. Mas aconselho-o a procurar outros círculos informativos, de forma a não contribuir, também, para a desestabilização de um clube que não é seu, nem meu. É de todos os nacionalistas. E precisa de todos. Tenho a certeza que não seria esse o seu intuito, mas foi isso que conseguiu", prossegue Rúben Micael.

O capitão do Nacional garante que não está disponível "para servir de arma de arremesso de ninguém", "nem agora, nem nunca", vincando que "está totalmente comprometido com o projeto desportivo em vigor".

Rúben Micael apela "à união de todos para benefício da instituição", deixando claro que não é "candidato a nada".

Sublinha que "quer apenas ajudar dentro de campo para que a equipa sai da situação em que se encontra", acentuando que "ao contrário de outros, tem memória e mostra-se agradecido a quem sempre acreditou em si".

Posto isto, deixa claro que vai "lutar com todas as suas forças para que o Nacional continue a dignificar a sua história", vincando: "Precisamos de união e não ceder ao facilitismo de discutir sobre tudo e sobre nada".

A terminar, refere: "Ontem, hoje e sempre. Viva o Nacional".