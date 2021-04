JPP acusa Governo Regional continuar a "negligenciar o património"

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no próximo domingo (dia 18 de Abril), o Juntos pelo Povo (JPP) apresentou, hoje, a reabilitação do Fontenário da Lombadinha, na freguesia de Gaula.

Um investimento que "visa a valorização do património", fruto de "um trabalho conjunto entre o executivo liderado pelo JPP e a população", sublinhou na ocasião Élvio Sousa.

O líder parlamentar do JPP aproveitou também a iniciativa para lançar críticas ao Governo Regional, a quem acusa de continuar a "negligenciar o património" da Madeira.

Nesta linha, lembrou os "sucessivos chumbos da maioria PSD/CDS" aquando da apresentação de propostas que visam a preservação do património regional.

Nos primeiros quatro anos do Governo de Miguel Albuquerque não houve um único registo para classificação do património. A única coisa que foi feita, e que foi por proposta do JPP, foi a reclassificação do Mercado dos Lavradores, que era um imóvel de interesse municipal e foi proposto reclassificar como imóvel interesse público

Élvio Sousa foi mais longe e afirmou que "é fundamental não só olhar para o património do século XIX, mas também para o do século XX", referindo-se ao caso "da Quinta do Sol e da piscina que queriam fazer no hotel do Pestana".

"São precisamente alertas que o Governo Regional deve ter em conta”, rematou.