Testar massivamente para conhecer a realidade epidemiológica da Região

A assinatura do protocolo entre a Região e a Associação Nacional de Farmácias para a implementação, através das farmácias da Região, de serviços de testagem gratuita para a covid-19 aos cidadãos residentes na Madeira visa “tentar conhecer a realidade porque só com o conhecimento da realidade é que podemos actuar com segurança e tomar medidas acertadas”, justificou o presidente do Governo Regional.

A presidir à cerimónia realizada no Salão Nobre do Governo Regional, Miguel Albuquerque reforçou que a testagem massiva “será um dos factores determinantes” para as autoridades de Saúde da Região terem melhor conhecimento da realidade epidemiológica.

Daí a política de “combate com concertação e entendimento com todos os parceiros”, sempre com o propósito de “tentar colaborar e cooperar” com as estruturas que podem contribuir neste “papel activo e determinante”, apontou.

O governante aproveitou para lembrar não apenas que a construção do novo Hospital da Madeira “será dos investimentos determinantes para este século”, mas também para realçar a particularidade do desafio na área da investigação a incluir na futura unidade hospitalar.