Comissão de Inquérito ao ISAL prolonga-se por mais 90 dias

A conferência de representantes dos partidos, reunida no intervalo da sessão plenária, aprovou o requerimento da Comissão de Inquérito ao ISAL para prorrogação do prazo limite para os trabalhos por mais 90 dias, justificado pelo grande número de entidades ouvidas.

Rubina Leal apresentou as conclusões da reunião em que foram agendadas as sessões plenárias do mês de Junho e marcado o debate mensal, com o Governo Regional, para o dia 28 de Maio e que terá como tema a Agricultura.

No dia 19 de Maio será debatida uma petição, apresentada pelo Sindicato dos Professores da Madeira, sobre a valorização da carreira docente. A 29 de Maio terá lugar o Parlamento Jovem Regional.

Nesta reunião também foi aprovada a indicação de ex-secretário regional Brazão de Castro para presidir ao júri do Prémio Emanuel Rodrigues que avalia trabalhos em prol da autonomia.

A presidente do parlamento também destacou a realização, a 26 de Junho, na Assembleia da República, de um sessão evocativa dos 50 Anos da Autonomia. Nesta sessão a Assembleia Legislativa da Madeira estará representada pro uma delegação de todos os lideres parlamentares e deputados únicos, bem como "todos os deputados que pretendam participar".

Na sessão comemorativa na AR deverão fazer intervenções os presidentes dos parlamentos e governos da Madeira e dos Açores.