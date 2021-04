Visitas guiadas dão a conhecer Palácio de São Lourenço

O Palácio de São Lourenço volta a integrar o programa nacional das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Por isso, na segunda-feira, dia 19, às 11 horas e às 15 horas, vão realizar-se visitas orientadas pela responsável para a Área Museológica do Palácio de São Lourenço, Margarida Camacho.

"Procurando abordar novas perspectivas de redescoberta deste Palácio, estas visitas pretendem ser participativas, abertas ao questionamento e ao comentário dos visitantes, focadas na história e património móvel e imóvel deste monumento e dando a conhecer os equipamentos culturais recentemente colocados à disposição do público, com destaque para a app "Palácio de São Lourenço", refere nota à imprensa.

As visitas requerem agendamento prévio através do email [email protected] ou do telefone 291 202530.