A defesa da Autonomia tem sido uma das bandeiras da Juventude Socialista, cuja direção nacional tem vindo a tomar um leque de posições conducentes ao reforço da autonomia das suas estruturas, em particular da JS-Madeira. A valorização e reforço da posição da estrutura madeirense junto da nacional é encarada pelos jovens socialistas madeirenses como resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

O presidente da JS-M aponta o último congresso nacional da Juventude Socialista – que elegeu Miguel Costa Matos como secretário-geral – como “um bom prenúncio para a autonomia da nossa Região e da nossa estrutura”, já que culminou em várias conquistas para os jovens socialistas madeirenses. Segundo refere Olavo câmara, tal é "reflexo da importância que a JS-M ganhou nos últimos anos a nível nacional e, acima de tudo, é uma mensagem clara do quanto é importante para os jovens socialistas a defesa e aprofundamento da Autonomia". “Temos uma estrutura jovem que defende a Autonomia das nossas regiões autónomas, que sente a necessidade de valorizar esta bandeira política dentro da estrutura nacional”, aponta Olavo Câmara.

O dirigente frisa que “a dinâmica, crescimento e valor da JS-M ao longo dos últimos anos permitiram um maior peso na estrutura a nível nacional, o que possibilitou várias conquistas e a sua afirmação no seio do partido, com claros ganhos para o futuro da Madeira". “Miguel Costa Matos efetivou uma reivindicação da nossa estrutura que era ter assento no secretariado nacional. Até ao último congresso, a JS-Madeira era chamada a participar sempre que os temas fossem do interesse da Região.

Agora, independentemente dos temas, o presidente da JS-M faz parte do secretariado e pode fazer-se substituir por alguém, o que veio reforçar o papel da estrutura regional dentro da estrutura nacional. Igualmente importante é o facto de a JS-M ter garantido presença neste órgão independentemente da ligação, peso ou humor das lideranças”, sublinha Olavo Câmara.

Para Miguel Costa Matos, secretário-geral da JS e deputado à Assembleia da República, “a Autonomia regional é não só o garante da unidade nacional, como também um motor de desenvolvimento e coesão”. O responsável destaca a dinâmica das estruturas regionais da JS, as quais têm contribuído para honrar o valor da Autonomia regional, facto que mereceu o reconhecimento do Partido e da população com a eleição de Olavo Câmara como deputado à Assembleia da República, Marina Barbosa à Assembleia Legislativa Regional da Madeira e Vilson Gomes à Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

Mais recentemente, no último fim de semana, na Comissão Nacional da Juventude Socialista, foi aprovada a realização de uma reunião anual do secretariado da Juventude Socialista nas Regiões Autónomas, alternando entre a Madeira e os Açores. Na ótica de Olavo Câmara, tal é “bem demonstrativo da veia descentralizadora da nossa estrutura e de uma nova geração que olha para Portugal no seu todo, pela afirmação das suas regiões e pela afirmação das estruturas locais”.