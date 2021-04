PSD insiste na atribuição do subsídio de insularidade às Forças de Segurança na Região

A deputada madeirense Sara Madruga da Costa reiterou, hoje, dia 19 de Abril, que continuará a insistir, junto do Governo da República, na necessidade da consagração de um subsídio de insularidade às Forças de Segurança que desempenhem funções na Região, nomeadamente à PSP.

“Uma reivindicação antiga e da mais elementar justiça, que o PSD acompanha desde a primeira hora”, afirmou.

Esta reivindicação "deve ser já consagrada na revisão em curso dos suplementos remuneratórios, que terá lugar até ao fim de Junho", defende a deputada madeirense que na semana passada confrontou Eduardo Cabrita, na Assembleia da República, com esta antiga pretensão das Forças de Segurança na Madeira.

Não vamos desistir e vamos voltar a endereçar por escrito esta reivindicação ao Ministro da Administração Interna para que o subsídio de insularidade não seja uma vez mais esquecido e seja consagrado na revisão dos suplementos remuneratórios que terá de ter lugar até ao fim de Junho

Para Sara Madruga da Costa “não faz qualquer sentido que estes trabalhadores da administração pública central não tenham os mesmos direitos que os trabalhadores da administração pública regional”.

A deputada lembra ainda que, “por proposta do PSD, inscrita no Orçamento de Estado 2021, o Governo da República está obrigado a concluir a revisão dos suplementos remuneratórios até ao final do primeiro semestre deste ano e que o Governo criou, inclusive, um grupo de trabalho para concretizar e acompanhar a atribuição do subsídio de risco e suplementos remuneratórios".

De referir que Sara Madruga da Costa ouviu, na semana passada, a ASPP – Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, no Grupo de Trabalho da Assembleia da República que coordena sobre a avaliação das condições de trabalho das forças e dos serviços de segurança, tendo esta e outras reivindicações da PSP sido transmitidas.