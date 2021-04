Museu do Barroco será uma realidade em Setembro

Está apontada para Setembro a abertura do Museu do Barroco, um núcleo museológico criado pela Igreja de São Jorge, concelho de Santana, nos anexos do templo que foram agora alvo de uma intervenção.

Na visita realizada hoje ao espaço, Miguel Albuquerque, que se fez acompanhar pelo secretário regional com a pasta da Cultura, Eduardo Jesus, aproveitou para anunciar a realização de um contrato programa com o objectivo de permitir a impermeabilização dos tectos da igreja e a resolução de alguns problemas de infiltrações.

Esta intervenção é fundamental para dar início,posteriormente, à recuperação da talha dourada e de algumas peças que integram o espólio deste tempo que marca a tendência do Barroco insultar.

Ao longo da visita, que foi guiada por Márcio Matos, um dos responsáveis pelo novo espaço museológico, o presidente do Governo pôde conhecer melhor algumas particularidades das peças que vão integrar as exposições do museu, bem como tomar conhecimento de alguns dos problemas que afectam a preservação das peças.