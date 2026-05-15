Saúde precisa de mudança de mentalidade, alerta Pedro Ramos

No encerramento da conferência ‘50 Anos de Autonomia – Saúde’, o presidente da Estrutura de Missão do Hospital Central e Universitário da Madeira, Pedro Ramos, defendeu uma mudança profunda de mentalidades no sector, sublinhando que o futuro da saúde depende do reforço da prevenção, da literacia e da decisão informada dos cidadãos.

Perante os desafios do aumento da despesa em saúde e do impacto da tecnologia e da informação digital, Pedro Ramos alertou que a “mentalidade” tem de passar a integrar de forma central a decisão política e técnica. “Temos de alterar mentalidades”, afirmou, defendendo que o investimento em literacia em saúde deve ser uma responsabilidade dos sistemas e profissionais, e não apenas do cidadão.

O responsável sublinhou ainda que maior literacia se traduz em mais segurança e melhores decisões clínicas, reforçando que a sustentabilidade do sistema exige uma aposta clara em “protecção, prevenção, predição e personalização”. Defendeu também uma mudança de paradigma, com mais foco na prevenção ao longo da vida e menos reactividade ao doente já em estádio avançado.

Pedro Ramos alertou para a necessidade de reorganizar o sistema de saúde com base na proximidade e na prevenção, sublinhando que “por cada euro investido na promoção e prevenção, poupam-se dez euros no tratamento”, e defendeu uma maior articulação entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários.

No encerramento, destacou a ambição de uma Madeira orientada para o futuro, “saudável, segura, sustentável e solidária”, reforçando a aposta na inovação, na digitalização e na inclusão como pilares da evolução do sistema regional de saúde.