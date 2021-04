Há 20 anos era notícia a criação da Madeira Parques Empresariais

Há 20 anos, era notícia que a Sociedade Gestora de Parques, ou seja a actual Madeira Parques Empresariais, iria sair da 'gaveta'. De acordo com aquela notícia que foi manchete na edição impressa do DIÁRIO de 15 de Abril de 2001, a Vice-presidência do Governo Regional tinha decidido activar a Sociedade Gestora de Parques Empresariais da Região Autónoma.

"O projecto foi concebido pelo anterior Executivo, mas nunca teve o desenvolvimento anunciado nem chegou a sair das gavetas da ex-Secretaria Regional da Economia e Cooperação Externa. A disputa ou imposição de parcerias bloqueou o projecto que agora ressurge com importantes alterações ao seu figurino e finalidade", explicava o DIÁRIO de então. "A Sociedade Gestora não se limitará a gerir. Também vai construir e instalar os oito parques projectados. Para uma segunda fase, está prevista a abertura ao capital privado".

No DIÁRIO de há duas décadas era também notícia que a Camacha estava de luto pela segunda vez em menos de um mês, isto porque morria, a 14 de Abril, Alfredo Ferreira de Nóbrega Júnior. "Ainda não decorreu um mês da morte de Maria Ascensão e a Camacha volta a vestir-se de luto. Alfredo Ferreira de Nóbrega Júnior, conhecido em toda a ilha pela sua dupla faceta de professor e de entusiasta da cultura camachense, morreu ontem de manhã na vila que o viu nascer", noticiava-se então.

Nesta edição era também referido que as doenças alérgicas estavam a aumentar em todo o mundo, não sendo a Madeira uma excepção, e que António Guterres, então primeiro-ministro, esquecia os custos entre ilhas. "O princípio da continuidade territorial obriga o Estado a compensar financeiramente as regiões autónomas pelos sobrecustos da insularidade. Está no programa do Governo socialista mas merece pouca atenção do executivo de Guterres. Ao contrário do que acontece nas ilhas Canárias ou nas Baleares, na Madeira não existe um sistema para atenuar o custo dos transportes marítimos".

No Desporto, o Marítimo perdia com o Belenenses e, por ser domingo, e tendo em conta que então o DIÁRIO publicava uma revista nesse dia da semana, era dado destaque ao tema de capa da mesma, nomeadamente uma entrevista a Clara Pinto Correia.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 15 de Abril de 2001 e recorde todas estas notícias.