CMF autoriza às farmácias instalação de locais de testagem no espaço público

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai disponibilizar a utilização do espaço público municipal por parte farmácias do concelho para que possam (no âmbito do protocolo celebrado entre a Associação Nacional de farmácias e o Governo Regional da Madeira) permitir a testagem massiva da população com testes de antigénio rápidos.

O anúncio foi feito pelo presidente, Miguel Silva Gouveia, após a Reunião de Câmara, que decorreu por videoconferência, esta quinta-feira, 22 de Abril.

A CMF veio então colaborar também nesta missão de saúde pública, procurando ajudar a que esta testagem seja feita de forma, segura e eficiente, disponibilizando o espaço público municipal para a instalação de locais de testagem caso as farmácias assim o pretendam

86 mil euros para apoio social, cultura e desporto

Da reunião ordinária do executivo de hoje resultaram também seis deliberações no sentido de apoiar entidades de cariz cultural, social e desportivo do concelho. Apoios estes que "totalizam 86 mil euros", sublinha Miguel Gouveia.

A destacar o apoio para a aquisição do video wall para o Complexo de Piscinas do Clube Naval, na Nazaré, "que permitirá a esta instalação desportiva, que recebe mais de 200 mil utentes anualmente, ter uma projecção a nível de provas nacionais e internacionais".

Na área social, o autarca enaltece o apoio às obras de remodelação e beneficiação do parque do infantário situado na Fundação Santa Luísa de Marillac.

Foi ainda deliberado nesta reunião de Câmara uma alteração regulamento ao Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, que permitirá a pessoas que já tenham feito um programa de formação voltar a candidatar-se a este programa.

No ano passado, este programa municipal representou um investimento de 400 mil euros em formação destinada aos desempregados de longa duração.