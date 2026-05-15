EB1/PE/C da Ponta do Sol assinalou o Dia Internacional da Família

A EB1/PE/C da Ponta do Sol assinalou, hoje, o Dia Internacional da Família, numa iniciativa integrada no Plano Anual de Actividades que reforçou a importância dos laços afectivos, da participação comunitária e da convivência entre gerações. As celebrações decorreram nos três edifícios; “O Sol”, “Madalena do Mar” e “Sede” — com propostas diversificadas que envolveram crianças, famílias e toda a comunidade educativa.

Tal como informa uma nota enviada pela escola, no edifício “O Sol”, as actividades tiveram início pelas 10h30. As famílias foram convidadas a reflectir sobre os seus afectos através do mural “O que é ser família?”, onde deixaram mensagens carregadas de significado. Seguiu‑se uma dinâmica de descoberta, com a procura de uma “surpresa” escondida pelos jardins, promovendo cumplicidade e entusiasmo entre educandos e familiares.

Antes do lanche convívio, todas as famílias uniram as vozes para interpretar a canção “Família”, num ambiente descontraído e divertido, ao estilo de um verdadeiro Got Talent, celebrando união, alegria e espírito comunitário.

No edifício da “Madalena do Mar”, as atividades iniciaram‑se pelas 15h00, com uma recepção marcada por caminhos coloridos pintados pelas crianças, criando um ambiente vibrante e acolhedor. No Mural da Família, cada agregado registou uma fotografia e uma mensagem, reforçando identidade, pertença e laços afectivos. A actividade “Dança/Congela” trouxe energia, riso e interação entre pequenos e graúdos.

A tarde terminou às 16h15 com um lanche convívio, marcado pela partilha e pela proximidade entre famílias e escola.

No edifício “Sede,” as celebrações começaram às 15h00 com a recepção das famílias. Às 15h05, arrancaram várias atividades distribuídas pelos diferentes espaços: Mural das Famílias; Jogos de Mesa e de Tabuleiro; Laser Run e Arco e Flecha; Jogos Lúdicos e Tradicionais.

Estes momentos proporcionaram diversão, estratégia, movimento e espírito desportivo. O lanche partilhado, às 16h45, reforçou o convívio entre todos. A tarde encerrou às 17h00 com a actuação do Grupo de Folclore da Ponta do Sol, que trouxe música, tradição e identidade cultural ao encontro.

A direcção da escola destaca que a comemoração do Dia Internacional da Família evidenciou "o compromisso da EB1/PE/C da Ponta do Sol com a promoção de valores como partilha, participação, afeto e sentido de comunidade. As atividades desenvolvidas nos três edifícios permitiram fortalecer relações, envolver as famílias no quotidiano escolar e celebrar o papel fundamental que desempenham no desenvolvimento das crianças."