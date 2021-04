Madeira com 19 novos casos e 20 recuperados

As autoridades de saúde da Madeira reportam hoje 19 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na RAM, pelo que a região passa a contabilizar 8.720 casos confirmados de COVID-19. São todos casos de transmissão local.

Também hoje há mais 20 casos recuperados a reportar, passando a RAM a contabilizar 8.335 casos recuperados de COVID-19, além disso, há lamentar um total de 71 óbitos associados à doença provocada pelo vírus.

A nota diária do IASAÚDE reporta, por isso, 314 casos activos, dos quais 24 são importados e 290 são de transmissão local. "Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que 7 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (7 pessoas em Unidades Polivalentes e 0 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 20 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio", acrescenta.