Sismo de magnitude 6,3 no norte do Japão sem vítimas nem alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 6,3 atingiu hoje o norte do Japão, sem registo de vítimas nem alerta de 'tsunami' anunciou a agência meteorológica do país.

O abalo ocorreu às 20:22 locais (12:22 em Lisboa) nas águas do Pacífico, ao largo da província setentrional de Miyagi, precisou a Agência Meteorológica do Japão.

Não foram reportados danos imediatos, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

O tremor de terra surge após um forte sismo de magnitude 7,7 ocorrido perto da região em abril, que levou à ativação de um alerta de 'tsunami', posteriormente levantado.

A agência meteorológica japonesa alertou na altura para a possibilidade de um sismo violento atingir a região, mesmo após o levantamento do aviso especial emitido na sequência do terramoto de abril.

A estação de televisão pública NHK informou hoje que não foram detetadas anomalias nas centrais nucleares de Miyagi e de Fukushima, situadas a cerca de 125 quilómetros do epicentro.

A circulação dos comboios de alta velocidade ('shinkansen') foi suspensa, anunciou a empresa East Japan Railway.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo, estando situado na junção de quatro grandes placas tectónicas, ao longo da borda ocidental do "Anel de Fogo" do Pacífico.

O país possui regulamentos de construção rigorosos para garantir que os edifícios consigam resistir a sismos potentes.

Apesar disso, continua na memória o sismo submarino de magnitude 9,0 ocorrido em 2011, que gerou um 'tsunami' responsável por cerca de 18.500 mortos e desaparecidos, que também causou uma fusão devastadora na central nuclear de Fukushima.

Cerca de 880 toneladas de substâncias perigosas permanecem na central, cenário de um dos piores acidentes nucleares da história.