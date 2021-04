Há 20 anos o Hotel Luamar mudava de proprietário

A 20 de Abril de 2001, a notícia que fazia manchete na edição impressa do DIÁRIO era a de que o Hotel Luamar, no Porto Santo, tinha um novo proprietário: o grupo Sousa.

"A Betamar, presa do Grupo Sousa proprietária de duas unidades hoteleiras no Porto Santo - Praia Dourada e Torre Praia -, vai passar a gerir mais duzentas camas. Tudo porque estabeleceu uma parceria com o novo proprietário da Sogestel, empresa que geriu o Luamar, e que adquiriu, na última hasta pública, a "massa falida" da ERG", relatava o DIÁRIO há duas décadas.

Na mesma data, o DIÁRIO noticiava a passagem pela Madeira de um ex-senador norte-americano e antigo candidato à Casa Branca: Bod Dole. "Um passageiro ilustre fez escala, ontem, na Madeira, numa visita que o levou do aeroporto ao porto do Funchal, onde embarcou no "Sea Cloud", um veleiro maltês já com quase 70 anos. Bob Dole, um antigo líder do senado norte-americano, que falhou na sua candidatura a presidente dos Estados Unidos (foi derrotado por Bill Clinton no processo que concluiu na sua reeleição para a Casa Branca), embarcou no "Sea Cloud" para um percurso que o leva até Casablanca, em Marrocos, a próxima escala deste navio."

O DIÁRIO noticiava ainda que a ACIF queria instituir o Dia do Empresário Madeirense. "O projecto passa pela consagração do dia 21 de Maio, data que a AClF deseja perpetuar, já que estará associada à inauguração da sua nova sede, no reconstruído Solar da Dona Mécia".

Era também dado destaque ao facto do Aterro do Chão das Feiteiras continuar por recuperar e que uma estrada havia cedido na Ribeira Brava deixando o Campanário isolado.

