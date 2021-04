Presidente da Assembleia destaca “trabalho notável” realizado pelas escolas da Região

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira presidiu, esta quinta-feira, 15 de Abril, à cerimónia de abertura da primeira edição da exposição resultante do concurso 'Pequenos Artistas Plásticos da Madeira', uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Direção Regional de Educação (DRE) – Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), que teve como palco o átrio do parlamento madeirense.

No seu discurso, José Manuel Rodrigues felicitou os três primeiros classificados - Francisca de Maria Oliveira, João Tiago Rodrigues e Diego Sambrano - sublinhando que este constitui “um bom exemplo do percurso que tem sido feito, em termos de educação, na Madeira”.

O presidente notou, ainda, que, durante os anos em que foi deputado à Assembleia da República e membro da Comissão de Educação, pôde testemunhar “o quanto se aprecia, a nível nacional, ainda hoje, a forma como se trabalha nas nossas escolas”, aspecto que, no seu entender, "se deve ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Regional de Educação, pelo Governo Regional e respectivas equipas", e também ao "empenhamento de alunos, professores e encarregados de educação em prol de um modelo de ensino que aposta na vertente artístico-cultural do processo formativo das crianças e dos jovens".

“Um exemplo para o todo nacional e para a própria União Europeia”, acrescentou.

Por seu turno, o secretário regional de Educação reafirmou que “as artes são um dos marcos do nosso sistema educativo”, enquanto impulsionadoras de “competências fundamentais” como “a criatividade, a inovação e a capacidade de desenvolver talentos e motivações”.

Segundo Jorge Carvalho, é este “enquadramento global” que a dimensão artística propicia, dotando as crianças e os jovens de uma mundividência que lhes permitirá abraçar “um futuro promissor”.

O governante felicitou também os vencedores e os demais participantes, enaltecendo o trabalho das escolas que, sob orientação da equipa da Direção de Serviços de Educação Artística, deu origem a esta primeira edição de um evento que "será para continuar".

A cerimónia culminou com um momento musical da responsabilidade do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, protagonizado pelo aluno/cantor Francisco Catanho, que interpretou a obra 'Caro mio ben', de Giordano, acompanhado ao piano pelo professor Melvin Bird, sob orientação do professor e tenor Alberto Sousa.

A exposição 'Pequenos Artistas Plásticos da Madeira' reúne 30 obras, assinadas por alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico da Região Autónoma da Madeira, selecionadas pelo júri de entre 53 candidaturas.

Os três primeiros classificados receberam um prémio patrocinado pelo Grupo Pestana e foram ainda agraciados com um troféu.

A colectiva ficará patente no átrio da Assembleia Legislativa até ao próximo dia 22 de Abril, podendo também ser visitada numa galeria virtual, disponível em:

PEQUENOS ARTISTAS PLÁSTICOS DA MADEIRA 2021 Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia | Direção Regional de Educação | Direção de Serviços de Educação Artística

Sobre o Dia Mundial das Artes

O Dia Mundial das Artes é uma comemoração instituída pela International Art Association (IAA), em 2012, e assinala-se a 15 de Abril, dia do nascimento do artista italiano Leonardo da Vinci.

O Conselho Executivo da UNESCO decidiu apoiar a iniciativa e determinou que o Dia Mundial das Artes seria comemorado oficialmente a partir de 2020.

O objectivo desta efeméride é promover a consciência da actividade artística e celebrar as belas-artes em todo o mundo.