Escolas da Região com um novo caso de covid-19 esta quinta-feira

A secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia deu conta, ainda há pouco, de um novo caso de covid-19 num estabelecimento da Região. Uma criança do Infantário 'O Polegarzinho' teve um teste de rastreio positivo. Esta situação levou a que uma sala (23 crianças), uma educadora e duas auxiliares cumpram isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Já na Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Caniçal foi o contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, que levou a que uma sala (18 crianças), duas educadoras e uma auxiliar fiquem em casa, cumprindo o isolamento que se impõe nestas situações.