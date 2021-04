Nuno Morna questiona actuação do CDS

A Comissão Coordenadora do Iniciativa Liberal (IL) Madeira, através de uma nota de imprensa assinada por Nuno Morna, veio hoje colocar algumas questões ao CDS, a propósito da polémica transferência de 29.880 euros por via do actual financiador do CHEGA, César do Paço.

"O que temos dificuldade em perceber é porque é que essa verba foi distribuída por vários militantes, em fatias nunca superiores a 5 mil euros, e não caiu a mesma nas contas do partido que atravessava um momento financeiramente difícil?", começa por interrogar o Liberal.

Nuno Morna questiona também de que modo se processariam os pagamentos - uma vez que "o dinheiro se destinava a pagar contas do partido, e visto estar em contas de militantes" - colocando em causa a legalidade deste procedimento.

Cada um pagava com o dinheiro que tinha na sua conta as despesas pendentes? Isto legal?

Pergunta ainda porque é que o dinheiro não foi devolvido de imediato - já que segundo o CDS "não foi usado porque, entretanto, conseguiram um empréstimo bancário" - e onde ficou "este tempo todo".