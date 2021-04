Dois positivos em 1.396 testes realizados esta terça-feira

Dos 1.396 testes rápidos de antigénio realizados aos alunos do 3.º ciclo e do secundário das escolas do concelho de Santa Cruz dois tiveram resultado positivo. Ambos os alunos serão submetidos a teste PCR confirmatório.

Os técnicos de saúde estiveram, hoje, na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior (Camacha), na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço e na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Desde o início desta acção de despiste da covid-19 que tem sido levada a cabo nos estabelecimentos de ensino da Região que leccionam ao secundário e ao 3.º ciclo já foram testados 12.895 alunos.

Para amanhã estão convocados os alunos da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel F. Cabral (Santana), da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º/PE do Porto da Cruz, da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniçal e da Escola Básica e Secundária de Machico.

No último dia do rastreio aos alunos do secundário e do 3.º ciclo, quinta-feira, será a vez dos estudantes da Escola Básica e Secundária c/PE Calheta, da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Cónego João J. G. Andrade e da Escola Básica e Secundária P. Manuel Álvares.