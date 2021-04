Câmara de Machico auxilia empresas locais nas candidaturas a apoio financeiro

A Câmara Municipal de Machico decidiu ajudar as empresas locais a submeter as candidaturas ao programa 'Apoio Financeiro MeP-RAM', um apoio financeiro excepcional e a fundo perdido, destinado a auxiliar a actividade das micro e pequenas empresas e consequências da pandemia (resolução n.º 118/2021, de 24 de Fevereiro).

Através de um serviço de assessoria contratado a uma entidade local, a autarquia apoia as empresas de comércio, restauração, animação turística e marítimo-turísticas, agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e salões de cabeleireiro, para que possam efectivar as suas candidaturas e recorrer a este tipo de subvenção pública.

A partir de 19 de Abril, os interessados devem dirigir-se à Câmara Municipal de Machico para dar andamento ao processo de submissão de candidatura.

"Esta é mais uma medida inédita do Município de Machico, que visa esbater as dificuldades porque passam as nossas empresas, na sequência daquilo que tem sido o impacto negativo criado pela pandemia da Covid-19, há mais de um ano" escreve a autarquia em comunicado.