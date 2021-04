Dois casos nas escolas da Região e um inconclusivo nos testes rápidos

A semana termina com mais dois novos casos de covid-19 nas escolas da Região. De acordo com a secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) um aluno da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos/PE Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, testou positivo e uma criança da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Caniçal também revelou estar infectada com o SARS-CoV-2.

No caso do aluno da 'Bartolomeu', a identificação dessa situação, levou a que uma turma (11 alunos) passasse a ter aulas à distância, até indicação em contrário das autoridades de saúde.

No caso da criança da escola do Caniçal, a SRE não aponta se mais alguma criança ficou em isolamento, nem se este caso estará relacionado com a situação ontem identificada/reportada no mesmo estabelecimento de ensino. Recorde-se, esta quinta-feira, a tutela deu conta de que devido a contacto de uma criança da escola do Caniçal com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (18 crianças), duas educadoras e uma auxiliar estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Quanto aos testes rápidos de antigénio, dos 2.027 realizados esta sexta-feira, um teve um resultado inconclusivo. Hoje foram testados os alunos do 3.º ciclo do Colégio de Santa Teresinha, do Colégio do Infante D. Henrique, do Serviço Técnico de Formação Profissional, da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros, do Colégio Salesianos do Funchal e da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia