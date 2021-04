Hoje é o dia com maior vacinação prevista. Estão previstos serem vacinados 1.564 cidadãos no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo.

Pedro Ramos, secretário de Saúde, adiantou que foram já administradas na Região 56.684 vacinas, sendo 39.013 correspondente à primeira toma, e 17.671 à segunda toma.