CMF assinala mês da prevenção dos maus-tratos na infância

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) associou-se, hoje, à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal (CPCJ) e à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, para assinalar o mês de Abril como o 'Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância', através da campanha 'Laço Azul'.

Neste sentido, a vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Inclusão na CMF, acompanhada por Andreia Freitas, em representação da CPCJ – Funchal, assinalou o momento com a colocação de um laço azul no edifício dos Paços do Concelho, imagem que simboliza esta acção de sensibilização.

Para amanhã, dia 7 de Abril, esta iniciativa irá, igualmente, iluminar o edifício em tons de azul.

O Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que este ano decorre sob o lema 'Serei o que me deres…Que seja amor!', é uma iniciativa nacional, à qual o município do Funchal se associa há quatro anos consecutivos, em conjunto com a CPCJ, como "uma forma de chamar à atenção para os maus-tratos contra as nossas crianças".

"Em pleno século XXI ainda existem muitas crianças que continuam a ser vítimas de bullying, de violência sexual e de maus tratos. Muitos destes abusos são causados pela própria família. Se conhece quem sofre, ou quem tem estes comportamentos, não hesite em pedir ajuda às entidades competentes e contate a Polícia de Segurança Pública da sua área de residência", lembra a autarquia em nota de imprensa.