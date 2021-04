Preços dos combustíveis na Madeira fixos até dia 18

Os preços dos combustíveis na Madeira, que são afixados administrativamente pelo Governo Regional, mantêm-se para esta semana tal como estavam na semana passada.

Assim, de acordo com o que foi publicado no JORAM na quinta-feira, 1 de Abril de 2021, e que entraram em vigor na segunda-feira seguinte, 5 de Abril, vão continuar os mesmos até às 23h59 do próximo domingo, 18 de Abril.

São estes os valores:

Gasolina super sem chumbo de 95 octanas custa 1,539 € por litro.

Gasóleo Rodoviário (ou simples) custa 1,309 € por litro.

Gasóleo Colorido e Marcado custa 0,788 € por litro.

Mais próximo do fim-de-semana, normalmente à sexta-feira, deverão ser afixados os novos preços a vigorar para a semana seguinte.