'Marca de Água' celebra Dia Mundial das Artes com doação e lançamento de concurso

A Galeria Marca de Água (situada no número 119 da Rua da Carreira, no Funchal) irá assinalar no próximo dia 15 de Abril, o Dia Mundial das Artes - instituído pela IAA International Art Association e pela UNESCO.

No âmbito desta iniciativa, a Galeria irá doar um conjunto de obras de fotografia do fotojornalista Fernando Ricardo à Câmara Municipal do Funchal (CMF) e efectuar o lançamento da segunda edição do Concurso Nacional de Desenho Infantojuvenil, realizado em parceria com a edilidade funchalense.

Doação de obras de Fernando Ricardo

"A doação, por parte da Galeria Marca de Água, de cinco obras da série 'Personalidades', da autoria de Fernando Ricardo, insere-se na política de responsabilidade social desta galeria de arte contemporânea e tem por objectivo e reforçar as sinergias entre as instituições e divulgar o trabalho do mais importante fotojornalista português da atualidade", pode ler-se na nota remetida às redacções.

Refira-se que as obras doadas integraram a exposição individual 'Momentos', retrospectiva do percurso de cinquenta anos de carreira de Fernando Ricardo. Ao todo são 120 obras fotográficas da sua autoria, desde 1972 até à actualidade.

2ª edição Concurso Nacional de Desenho

Naquela que será a 2ª edição do Concurso Nacional de Desenho, organizado pela Marca de Água em parceria com a CMF, que adopta neste ano o tema 'Desenhar a História' a partir das pinturas de Sonia Delaunay.

A entrega de trabalhos decorre até 3 de Setembro do presente ano, sendo a entrega dos prémios realizadas no dia 27 de Setembro, data em que se assinala as Jornadas Europeias do Património, iniciativa do Conselho da Europa e da Comissão Europeia e da Direção Geral do Património Cultural. Nesta data assinala-se ainda o Dia Mundial do Turismo.

O concurso de desenho é dirigido aos alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário de todo o território nacional. O Regulamento ficará disponível através da página do facebook da Galeria Marca de Água.

“Este concurso é uma relevante ferramenta para promover, divulgar e valorizar a arte e a cultura, no espaço regional e nacional”, refere Raquel Fraga, directora artística da Galeria Marca de Água.

“O sucesso e a adesão verificados no ano passado leva-nos a reforçar a aposta neste concurso”, acrescenta.

De destacar que a edição de 2020 recebeu mais de meia centena de desenhos de alunos de quatro escolas da Região.