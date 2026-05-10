Albuquerque anuncia que Carnaval da Madeira terá dois desfiles em dias seguidos

O Carnaval do próximo ano terá dois cortejos alegóricos, um na noite de sábado, tal como acontece presentemente, e outro na noite do dia seguinte (domingo). Haverá um sorteio para definir que grupos participam no primeiro e no segundo desfile. O cortejo Trapalhão vai manter-se na terça-feira de Carnaval, embora com maiores incentivos à participação, eventualmente com o envolvimento das instituições particulares de solidariedade social (IPSS). A novidade foi avançada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, quando acompanhava a Madeira Flower Classic Auto Parade, que decorre esta tarde, no Funchal.

O chefe do executivo explicou que o desdobramento do cortejo alegórico em dois dias está relacionado com o elevado número de pessoas dos 14 grupos participantes, o que faz prolongar demasiado o tempo do evento, levando a que o público se canse e, a determinada altura, comece a desmobilizar. O problema já tinha sido detectado no desfile da Festa da Flor. Como a solução dos dois desfiles "correu muito bem" na edição deste ano, será agora replicada no Carnaval.

"Acho que não há nenhum problema, porque já temos esta experiência [de dois desfiles na Festa da Flor] que correu muito bem. Ninguém se levanta das bancadas para ir embora. Porque depois de três horas as pessoas vão embora, o que aconteceu agora na última edição do Carnaval, em que apesar da beleza e da animação, as pessoas ficam um pouco cansadas. Três horas é muito tempo. E também não queremos obstaculizar a que as pessoas possam participar e ir melhorando. A melhor maneira de fazê-lo é termos dois dias de animação. Está resolvido. Vai correr bem. Vão ver", declarou Albuquerque, que tinha ao seu lado o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.

Quanto ao Madeira Flower Classic Auto Parade, na avaliação do presidente do Governo Regional também "está a correr muito bem", que destacou a "boa moldura humana" que assiste ao evento e a subida de qualidade do mesmo. Nesta parada entram 250 veículos e 20 bicicletas antigas, bem como 800 pessoas. Albuquerque aproveitou para agradecer a todos os coleccionadores de clássicos da Madeira, por terem disponibilizado os seus automóveis para estarem presentes nesta iniciativa. São pessoas que têm uma atenção especial pelos automóveis.