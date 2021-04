Pedro Ramos participa em webinar dedicado ao Dia Mundial da Saúde

O secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, e o secretário regional da Saúde e Desporto dos Açores, Clélio Meneses, participam hoje, pelas 19 horas, na sessão de encerramento do webinar sobre a pandemia covid-19.

A iniciativa está inserida no Dia Mundial da Saúde.

A primeira mesa irá debater os temas relacionados com a saúde pública, prevenção e controlo de infecção, assim como a resposta crescente e dinâmica dada pelo Laboratório de Patologia Clinica do Serviço de Saúde da RAM.

A segunda mesa irá contar com a participação do director clínico e do director de enfermagem do SESARAM. Ambos os dirigentes da saúde irão apresentar a sua visão sobre a reorganização dos serviços de saúde (hospitais e centros de saúde) e os desafios colocados às lideranças.

A moderação das duas mesas será feita por dois profissionais da área da comunicação.